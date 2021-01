Forniture incerte | piano vaccini da aggiornare mese per mese

(Di domenica 31 gennaio 2021) Sono stati 12.715 i nuovi casi di Coronavirus registrati ieri in Italia su 298.010 tamponi. Le vittime sono state 421, 88.279 da inizio pandemia. Il tasso di positività è stato del 4,3%, meno 0,8% rispetto a venerdì. Gli attualmente positivi sono 463.352, 4.472 in meno rispetto a 24 ore prima. In terapia intensiva ci sono 2.218 persone, 52 in meno rispetto a venerdì. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 20.098, 299 in meno. La regione con il maggior numero … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ma già ora ci sono stati degli intoppi, perché le date di consegna sono statefino all'ultimo e ci sono state modifiche organizzative. È una campagna vaccinale epocale, ognuno dovrà fare la ...... mettendo a rischio le prospettive di ripresa, già moltosia nel breve che nel lungo ...fondamentale assicurando gli approvvigionamenti necessari alla popolazione e in particolare le...È un po’ come essere dentro in quei giochi elettronici di prima generazione. Con l’omino che prende la rincorsa e salta oltre il muro per poi trovarsi davanti a un muro ancora più alto. E così via. In ...Il Covid mette in ginocchio la residenza per anziani Casa Serena di Matino: 47 ospiti e 27 operatori sono risultati positivi. Fortunatamente sono asintomatici o con pochi sintomi, ma in ...