Formazioni ufficiali Entella-Cosenza | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ledi, match della ventesima giornata di. Al Comunale di Chiavari in programma uno scontro salvezza delicato tra due delle squadre più in difficoltà del campionato cadetto, chiamate a lottare fino all’ultimo per evitare la retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 14 di sabato 30 gennaio, queste le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.