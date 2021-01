Fontana, Lombardia: «Tornare in zona gialla è un risultato meritato, ma non capisco perché da lunedì» (Di sabato 30 gennaio 2021) Il governatore della Lombardia su Facebook annuncia che la Regione ora si batterà perché il Governo modifichi i criteri dei Dpcm, «spesso astrusi e incomprensibilli» Leggi su corriere (Di sabato 30 gennaio 2021) Il governatore dellasu Facebook annuncia che la Regione ora si batteràil Governo modifichi i criteri dei Dpcm, «spesso astrusi e incomprensibilli»

