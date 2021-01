Follia dei tifosi del Marsiglia: picchiano un calciatore, fuoco e fiamme nel centro sportivo [VIDEO] (Di sabato 30 gennaio 2021) Tensione altissima in casa Marsiglia, si è verificato un vero e proprio assalto da parte dei tifosi. Il club francese non sta di certo disputando una buona stagione, in campionato occupa la settima posizione e non vince da ben 4 giornate (1 pareggio e tre sconfitte consecutive). La squadra è concentrata sulla sfida contro il Rennes, ma nel frattempo si è verificato un episodio spiacevole. L’assalto dei tifosi del Marsiglia Momenti di paura al centro sportivo del Marsiglia per l’irruzione dei tifosi. Nel dettaglio i supporter hanno prima lanciato fumogeni e successivamente scaraventato alcune transenne contro il cancello d’ingresso. Addirittura è stato picchiato un calciatore come rivelato da Radio Montecarlo. La Polizia ha fermato 25 ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) Tensione altissima in casa, si è verificato un vero e proprio assalto da parte dei. Il club francese non sta di certo disputando una buona stagione, in campionato occupa la settima posizione e non vince da ben 4 giornate (1 pareggio e tre sconfitte consecutive). La squadra è concentrata sulla sfida contro il Rennes, ma nel frattempo si è verificato un episodio spiacevole. L’assalto deidelMomenti di paura aldelper l’irruzione dei. Nel dettaglio i supporter hanno prima lanciato fumogeni e successivamente scaraventato alcune transenne contro il cancello d’ingresso. Addirittura è stato picchiato uncome rivelato da Radio Montecarlo. La Polizia ha fermato 25 ...

CalcioWeb : La follia dei tifosi del #Marsiglia: picchiato un calciatore [VIDEO] - AretusaMoro : RT @danielamartani: Stasera ero a cena in uno dei ristoranti aperti per l'iniziativa #ioapro. È arrivata la polizia. Siamo stati trattati p… - clacclo : RT @danielamartani: Stasera ero a cena in uno dei ristoranti aperti per l'iniziativa #ioapro. È arrivata la polizia. Siamo stati trattati p… - giovanni_7 : RT @danielamartani: Stasera ero a cena in uno dei ristoranti aperti per l'iniziativa #ioapro. È arrivata la polizia. Siamo stati trattati p… - Genius51294326 : RT @danielamartani: Stasera ero a cena in uno dei ristoranti aperti per l'iniziativa #ioapro. È arrivata la polizia. Siamo stati trattati p… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia dei Fisco, Cartelle esattoriali: rinvio di un mese è presa per i fondelli

...Luigi Gabriele " In tale contesto pensare che cittadini e piccoli imprenditori possano tra un mese far fronte alle cartelle in arrivo è una follia, e di certo né una rateizzazione, né una proroga dei ...

Il Consiglio comunale di Senigallia ricorda le vittime dell'Olocausto

... che colpirono il popolo ebraico durante la seconda guerra mondiale ad opera dei regimi nazi - ...giorno fa a causa del covid " ha precisato ancora Bello - per commemorare tutte le vittime della follia ...

Scambio Dzeko-Sanchez, i tifosi sotto shock: “È una follia, non fatelo!” Corriere dello Sport Marsiglia, assalto ultrà al centro d’allenamento: calciatore ferito, rinviata la gara col Rennes

Partita con il Rennes in programma questa sera rinviata a data da destinarsi. Un calciatore dell’Olympique, Alvaro Gonzalez, è stato sfiorato da un proiettile durante l’assalto al centro sportivo del ...

Il testamento spirituale di Giuseppe D’Ambrosio Angelillo: 1500 pagine su Alda Merini

“Raccontami come tu sai raccontarmi, con verità, senza tradirmi”. Questo era il desiderio di Alda Merini, e questo è accaduto: per le edizioni Acquaviva è uscito il libro testamento di Giuseppe D’Ambr ...

...Luigi Gabriele " In tale contesto pensare che cittadini e piccoli imprenditori possano tra un mese far fronte alle cartelle in arrivo è una, e di certo né una rateizzazione, né una proroga...... che colpirono il popolo ebraico durante la seconda guerra mondiale ad operaregimi nazi - ...giorno fa a causa del covid " ha precisato ancora Bello - per commemorare tutte le vittime della...Partita con il Rennes in programma questa sera rinviata a data da destinarsi. Un calciatore dell’Olympique, Alvaro Gonzalez, è stato sfiorato da un proiettile durante l’assalto al centro sportivo del ...“Raccontami come tu sai raccontarmi, con verità, senza tradirmi”. Questo era il desiderio di Alda Merini, e questo è accaduto: per le edizioni Acquaviva è uscito il libro testamento di Giuseppe D’Ambr ...