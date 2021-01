FirenzePost : Firenze: ferisce il proprietario dopo il furto in un’auto. Arrestato 15enne - walkabout74 : @colvieux al ridicolo non c’è mai fine. Mi chiedo: ma quale Rinascimento ha studiato il Renzi? Con queste parole fe… - soteros1 : RT @unoscribacchino: Il direttore di Confindustria Firenze ferisce al volto una segretaria lanciandole contro il telefono perché aveva chie… - simoventurini1 : RT @unoscribacchino: Il direttore di Confindustria Firenze ferisce al volto una segretaria lanciandole contro il telefono perché aveva chie… - PaoloXL : RT @unoscribacchino: Il direttore di Confindustria Firenze ferisce al volto una segretaria lanciandole contro il telefono perché aveva chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze ferisce

Firenze Post

... anche in politica, che chi di spadadi spada perisce, per fortuna solo metaforicamente nel ...del suo secondo governo tanti voti da mettere definitivamente fuori gioco l'ex sindaco di, ...SESTO FIORENTINO - I poliziotti lo avevano invitato a indossare la mascherina di protezione contro il contagio da coronavirus Covid-19, e lui ha reagito procurando loro ferite e lesioni . E' accaduto ...Ha soltanto 15 anni, è straniero, ma è riuscito a ferire con le forbici il proprietario dell’auto sulla quale stava rubando dopo un inseguimento. Il ragazzo ha estratto un paio di forbici ..."È la prima tappa per costruire il nostro sogno: il museo vivo della memoria di San Salvi, il quale rappresenta sia una ferita della città sia una grande vittoria della comunità. Bisogna recuperare qu ...