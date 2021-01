(Di sabato 30 gennaio 2021) Il maestro affronta sia il podio che il pianoforte con un programma che include l’Ouverture di «Oberon» di Carl Maria von Weber, ilin si bemollere K. 595 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart - dove per l’appunto si siederà al pianoforte – e la Sinfonia n. 1 in si bemollere op. 38, «La primavera» di Robert Schumann

regionetoscana : Una modalità anti-contagio che viene dal passato: le #buchettedelvino di #Firenze riscoperte durante il #lockdown s… - regionetoscana : 'Solo quando a tutti gli esseri sarà riconosciuta la dignità, ci sarà #memoria.' Rinaldo Sidoli A vent'anni dal Pr… - FirenzePost : Firenze: dal Teatro del Maggio Musicale concerto diretto da Lahav Shani, in streaming gratuito - Pincopanco999 : RT @carlakak: COMANDA RENZI!!! La più grande vergogna di un PAESE VERGOGNOSO Nel silenzio indecente di tutto il mondo politico e dei medi… - SPQR76070136 : RT @carlakak: COMANDA RENZI!!! La più grande vergogna di un PAESE VERGOGNOSO Nel silenzio indecente di tutto il mondo politico e dei medi… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze dal

La Repubblica Firenze.it

1 febbraio 2021 saranno effettuati lavori all' Autostazione di Busitalia posta in Via Santa Caterina da Siena, a, della durata stimata di tre settimane, che imporranno le seguenti ...In tutte queste regioni i musei saranno pertanto apertilunedì al venerdì nei soli giorni ... il Castello Reale di Varsavia, il Museo di Capodimonte a Napoli, la Galleria degli Uffizi di, ...Firenze – L’Anno giudiziario inaugurato oggi a Firenze si apre con un pesante allarme, quello degli effetti nefasti che la pandemia da covid-19 sta arrecando al sistema. Un sistema alle prese con un’ ...Inaugurazione dell’anno giudiziario al Palagiustizia di Firenze: in aumento le denunce per maltrattamenti, attenzione alle infiltrazioni mafiose. «Colpiti i più deboli» ...