Fiorentina, contro l’Inter due assenze pesanti ma con questo Bonaventura… (Di sabato 30 gennaio 2021) La Fiorentina dovrà fare a meno di Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli contro l’Inter ma conterà su un ritrovato Bonaventura La Fiorentina che torna a casa dopo il pareggio di Torino è una squadra ritrovata e che sembra aver girato pagina. I viola – nonostante la doppia inferiorità numerica – sono riusciti a reggere l’urto del Toro strappando un punto prezioso in ottica salvezza. questo il bicchiere mezzo pieno. Il rovescio della medaglia, però, racconta che Prandelli dovrà fare a meno di due pedine fondamentali nel suo scacchiere per il prossimo incrocio di campionato. Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli saranno gli assenti illustri per la sfida all’Inter di venerdì sera. Entrambi si sono visti sventolare sopra la loro testa un cartellino rosso estratto nella confusionaria ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ladovrà fare a meno di Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovillima conterà su un ritrovato Bonaventura Lache torna a casa dopo il pareggio di Torino è una squadra ritrovata e che sembra aver girato pagina. I viola – nonostante la doppia inferiorità numerica – sono riusciti a reggere l’urto del Toro strappando un punto prezioso in ottica salvezza.il bicchiere mezzo pieno. Il rovescio della medaglia, però, racconta che Prandelli dovrà fare a meno di due pedine fondamentali nel suo scacchiere per il prossimo incrocio di campionato. Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli saranno gli assenti illustri per la sfida aldi venerdì sera. Entrambi si sono visti sventolare sopra la loro testa un cartellino rosso estratto nella confusionaria ...

ciambella86 : @epiphoned_ Con la stessa logica, domani perdiamo ?????? Però vorrei dire che in campionato, nell'ultima partita, l'In… - massi1966 : RT @mike_fusco: Due espulsi nella Fiorentina. Mi confermate che la prossima giocano contro la Juve o ricordo male? ?? - michele_cio : @Arno_Bledd Io, da tifoso della Fiorentina, ricordo rigori netti che non sono stati assegnati e nemmeno rivisti al… - GaudericoPrimo : Ma Cairo che cazzo vuole? In 9 contro 11 la sua squadra ha a malapena pareggiato. Rosicherà perché Ribery gli ha… - 1Dovahkiin : RT @CorriereG: Una delle tante... Puoi anche crossare di merda (con quei piedi) ma in undici contro nove tutte le ribattute DEVONO ESSERE t… -