Fiorentina, Callejon delude: possibile addio entro domani (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono passati poco più di sei mesi da quanto José Maria Callejon ha deciso di lasciare Napoli. Dopo un lungo tira e molla con la società partenopea, infatti, l’attaccante spagnolo ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club azzurro. La prima decisione di José, infatti, era stata quella di ritornare in Spagna L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono passati poco più di sei mesi da quanto José Mariaha deciso di lasciare Napoli. Dopo un lungo tira e molla con la società partenopea, infatti, l’attaccante spagnolo ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club azzurro. La prima decisione di José, infatti, era stata quella di ritornare in Spagna L'articolo

violanews : Da #Pulgar a #Barreca, valigie pronte. E il Granada spinge per #Callejon #Fiorentina - jovinco82 : @NessunoAmicoMio Manco Callejon ha giocato, Prandelli la Fiorentina stracotta con il vino aceto si deve beccare tutta la vita - sscalcionapoli1 : Torino-Fiorentina, formazioni ufficiali: ancora fuori Callejon #SerieATIM #TorinoFiorentina - riccardodomen : #Callejon non va via da Firenze. Il #Granada si era fatto sotto in maniera propositiva, lo spagnolo ci ha pensato m… - Fiorentinanews : La Nazione: Arlsan mossa dell’ultimo minuto e il Granada ha chiesto Callejon #Fiorentina -