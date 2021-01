Fiorella Mannoia sposa Di Francesco: la cantante cambia idea sulle nozze (Di sabato 30 gennaio 2021) La coppia ha deciso di unirsi in matrimonio, ma solo pochi mesi fa la cantante si diceva contraria alla fede al dito... Cosa sarà cambiato? L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 30 gennaio 2021) La coppia ha deciso di unirsi in matrimonio, ma solo pochi mesi fa lasi diceva contraria alla fede al dito... Cosa saràto? L'articolo proviene da Gossip e Tv.

icompanymusic : RT @InkSonoro: Magazzini Musicali ?? Lo seguirete? Su Rai2 oggi dalle 15:35, con le classifiche di vendita e performance dal vivo ?? Gli osp… - icompanymusic : RT @MontiFrancy82: Sabato 30 gennaio alle ore 15.35 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di #MagazziniMusicali Ospiti @CLEMENTINOIENA @Fio… - Nonsolosuoni : Su - CLEMENTINOIENA : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Sabato 30 gennaio alle ore 15.35 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di #MagazziniMusicali Ospiti @CLEMENTINOIENA @F… - CLEMENTINOIENA : RT @MontiFrancy82: Sabato 30 gennaio alle ore 15.35 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di #MagazziniMusicali Ospiti @CLEMENTINOIENA @Fio… -