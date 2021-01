Finale Coppa Italia volley, Civitanova-Perugia: programma, orario, tv, streaming (Di sabato 30 gennaio 2021) Civitanova e Perugia si sfiderranno nella Finale della Coppa Italia 2021 di volley maschile, in programma domenica 31 gennaio (ore 18.00) alla Unipol Arena di Bologna. Nel capoluogo emiliano andrà in scena la grande classica della nostra pallavolo, l’eterno confronto tra le due corazzate del panorama tricolore. La Lube, capace di battere Modena con un combattuto 3-0 in semiFinale, incrocerà i Block Devils, reduci dall’inattesa passeggiata su Trento (successo col massimo scarto). I marchigiani si presentano per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno, quando sempre in questo impianto sconfissero gli umbri al termine di una rovente partita decisa soltanto al tie-break. Si tratta del terzo scontro diretto stagionale, entrambi i precedenti sono ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)si sfiderranno nelladella2021 dimaschile, indomenica 31 gennaio (ore 18.00) alla Unipol Arena di Bologna. Nel capoluogo emiliano andrà in scena la grande classica della nostra pallavolo, l’eterno confronto tra le due corazzate del panorama tricolore. La Lube, capace di battere Modena con un combattuto 3-0 in semi, incrocerà i Block Devils, reduci dall’inattesa passeggiata su Trento (successo col massimo scarto). I marchigiani si presentano per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno, quando sempre in questo impianto sconfissero gli umbri al termine di una rovente partita decisa soltanto al tie-break. Si tratta del terzo scontro diretto stagionale, entrambi i precedenti sono ...

