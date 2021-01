Fico ha il mandato esplorativo per trovare una maggioranza. Ha tempo fino a martedì (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Alla fine della fiera, Sergio Mattarella ha affidato a Roberto Fico il mandato esplorativo per mettere insieme una maggioranza in grado di governare. Questo, ovviamente, non vuol dire che sarà l’attuale presidente della Camera a fare il premier: Fico, infatti, ricevette questo incarico anche il 21 aprile 2018, per sondare il terreno in vista di un possibile accordo M5S-Pd. Ma allora l’affare non andò in porto. Oggi, invece, le cose sono totalmente diverse. Una cosa è certa: questa crisi è tutt’altro che conclusa, anzi il braccio di ferro va avanti e a breve vedremo chi l’ha spuntata. Che farà Fico con il mandato esplorativo? Tutto fa pensare che la maggioranza sarà esattamente la stessa del Conte bis: M5S, Pd, Leu ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Alla fine della fiera, Sergio Mattarella ha affidato a Robertoilper mettere insieme unain grado di governare. Questo, ovviamente, non vuol dire che sarà l’attuale presidente della Camera a fare il premier:, infatti, ricevette questo incarico anche il 21 aprile 2018, per sondare il terreno in vista di un possibile accordo M5S-Pd. Ma allora l’affare non andò in porto. Oggi, invece, le cose sono totalmente diverse. Una cosa è certa: questa crisi è tutt’altro che conclusa, anzi il braccio di ferro va avanti e a breve vedremo chi l’ha spuntata. Che faràcon il? Tutto fa pensare che lasarà esattamente la stessa del Conte bis: M5S, Pd, Leu ...

