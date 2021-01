Festival di Sanremo lanciata la bomba, lascia Amadeus arriva Alberto Matano (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo è la manifestazione canora più importante d’Italia e, su questo, nessuno discute. Ogni anno, da sempre, le polemiche che lo accompagnano sono innumerevoli e poi le critiche, sia quelle positive che negative, si sprecano: sui conduttori, sulle eventuali vallette, sui vestiti dei cantanti e chi più ne ha più ne metta. Amadeus fuori di sé ha anche minacciato di lasciare E’ accaduto che, a causa della pandemia da covid, le restrizioni a cui la macchina del Festival deve essere necessariamente sottoposta sono innumerevoli e Amadeus, su alcune, non è affatto d’accordo. Lui vuole, a tutti i costi, gli spettatori in sala e su questo punto non è per nulla propenso a fare un passo indietro. Ha anche minacciato di non condurre più ma, pare, che alla Rai questa ... Leggi su baritalianews (Di sabato 30 gennaio 2021) Ildiè la manifestazione canora più importante d’Italia e, su questo, nessuno discute. Ogni anno, da sempre, le polemiche che lo accompagnano sono innumerevoli e poi le critiche, sia quelle positive che negative, si sprecano: sui conduttori, sulle eventuali vallette, sui vestiti dei cantanti e chi più ne ha più ne metta.fuori di sé ha anche minacciato dire E’ accaduto che, a causa della pandemia da covid, le restrizioni a cui la macchina deldeve essere necessariamente sottoposta sono innumerevoli e, su alcune, non è affatto d’accordo. Lui vuole, a tutti i costi, gli spettatori in sala e su questo punto non è per nulla propenso a fare un passo indietro. Ha anche minacciato di non condurre più ma, pare, che alla Rai questa ...

fattoquotidiano : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… - NicolaPorro : Per anni la sinistra ha considerato il #FestivalDiSanremo uno show borghese. Poi se n'è appropriata, tanto che è di… - fattoquotidiano : L’Italia è alle prese con due problemi minori, le forniture dei vaccini e la possibile crisi di governo, più un ser… - Galactico_s : @dariofrance @robersperanza È stato rimandato un europeo di calcio, a rischio le olimpiadi, finale di Champions sen… - MaurizioTorchi2 : RT @lauraleghista: IO NON VOGLIO IL FESTIVAL DI SANREMO. IO VOGLIO BAR, RISTORANTI, PALESTRE APERTI. DEL FESTIVAL DI SANREMO NON ME NE FREG… -