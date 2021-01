Fedez squalificato da Sanremo 2021? Online l’audio del brano Chiamami Per Nome (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 sarà in onda dal prossimo 2 marzo ma, ad un mese di distanza, la kermesse musicale più famosa d’Italia è già piena zeppa di polemiche. Dopo quindici giorni di tira e molla fra Amadeus e il Comitato Tecnico Scientifico a proposito della presenza o l’assenza di pubblico in sala al Teatro Ariston, questa sera 30 gennaio 2021 una nuova spiacevole faccenda si abbatte sul concorso: l’audio di uno dei brani in gara è apparso sul web. Per la precisone, sull’account Instagram di Fedez è apparso un video in cui il rapper milanese assieme alla sua partner di gara Francesca Michielin cantano ben 10 secondi del brano “Chiamami per Nome”. Il video con i due cantanti che eseguono il brano sarebbe stato registrato oggi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Festival disarà in onda dal prossimo 2 marzo ma, ad un mese di distanza, la kermesse musicale più famosa d’Italia è già piena zeppa di polemiche. Dopo quindici giorni di tira e molla fra Amadeus e il Comitato Tecnico Scientifico a proposito della presenza o l’assenza di pubblico in sala al Teatro Ariston, questa sera 30 gennaiouna nuova spiacevole faccenda si abbatte sul concorso:di uno dei brani in gara è apparso sul web. Per la precisone, sull’account Instagram diè apparso un video in cui il rapper milanese assieme alla sua partner di gara Francesca Michielin cantano ben 10 secondi delper”. Il video con i due cantanti che eseguono ilsarebbe stato registrato oggi ...

