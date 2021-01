Fedez rischia la squalifica da Sanremo: pubblica per sbaglio la canzone del Festival | VIDEO (Di sabato 30 gennaio 2021) Fedez rischia la squalifica da Sanremo 2021: pubblica per sbaglio la canzone del Festival VIDEO Fedez e Francesca Michelin verso la squalifica da Sanremo 2021. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti commesso un errore che potrebbe costargli l’espulsione dal Festival: ha pubblicato sui social un breve VIDEO in cui si sentiva “Chiamami per nome”, la canzone inedita destinata a Sanremo. La storia social è stata subito rimossa da Fedez, ma il VIDEO è stato registrato in tempo dai follower che hanno cominciato a diffonderlo rapidamente sui social, dove inevitabilmente è ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021)lada2021:perladele Francesca Michelin verso lada2021. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti commesso un errore che potrebbe costargli l’espulsione dal: hato sui social un brevein cui si sentiva “Chiamami per nome”, lainedita destinata a. La storia social è stata subito rimossa da, ma ilè stato registrato in tempo dai follower che hanno cominciato a diffonderlo rapidamente sui social, dove inevitabilmente è ...

rtl1025 : ?? ''Chiamami per nome'', canta @Fedez in una storia postata su Instagram e poi tolta in cui si sente un frammento d… - LaStampa : Sanremo, Fedez canta su Instagram “Chiamami per nome” e poi la toglie: rischia l’eliminazione - MediasetTgcom24 : Sanremo, Fedez posta su Instagram un frammento della sua canzone: ora rischia l'esclusione #Fedez… - bylprod : RT @perchetendenza: 'Fedez': Perché rischia di essere squalificato da #Sanremo2021 dopo aver spoilerato in un video su Instagram un estratt… - Gabriponte22 : RT @perchetendenza: 'Fedez': Perché rischia di essere squalificato da #Sanremo2021 dopo aver spoilerato in un video su Instagram un estratt… -