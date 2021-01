leggoit : Fedez e il giallo della canzone di Sanremo 2021 diffusa su Instagram. Rischio squalifica? - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Fedez e il giallo della canzone di Sanremo 2021 diffusa per errore su Instagram - leggoit : Fedez e il giallo della canzone di Sanremo 2021 diffusa su Instagram - leggoit : Fedez e il giallo della canzone di Sanremo 2021 diffusa per errore su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez giallo

la Repubblica

e ildella canzone per Sanremo. Infatti il rapper ha pubblicato sul suo account Instagram un breve video in cui si ascolterebbero alcuni secondi di quella che potrebbe essere la ...su un video pubblicato dasul proprio profilo Instagram. Il popolare cantante chiede divertito al figlio quanto gli piaccia la nuova canzone di Sanremo da zero a dieci. Leone risponde '...Il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci parla del passaggio della Sicilia in zona arancione. Tanti i temi affrontati, dall’apertura delle scuole, ai vaccini fino all’obiettivo zona bianca, ...Il telefonino della piccola Antonella Sicomero, ritrovata con una cintura al collo la sera del 20 gennaio nel bagno della sua casa di ...