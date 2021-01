Fast and Furious 10: Vin Diesel apre al ritorno di Dwayne Johnson (FOTO) (Di sabato 30 gennaio 2021) Attraverso un post su Instagram, Vin Diesel ha aperto al ritorno di Dwayne Johnson in Fast and Furious 10 e ha anche ottenuto risposta dall'ex-wrestler. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Quest'affermazione è quanto mai valida per Dwayne Johnson e Vin Diesel che, attraverso un post su Instagram, ha presentato il ritorno di The Rock in Fast and Furious 10. Attraverso il suo profilo Instagram, Vin Diesel ha condiviso una FOTO con Dwayne Johnson tratta da Fast and Furious 6 e ha scritto: "Onorato di aver dato vita a momenti così iconici di questa saga. Non ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 gennaio 2021) Attraverso un post su Instagram, Vinha aperto aldiinand10 e ha anche ottenuto risposta dall'ex-wrestler. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Quest'affermazione è quanto mai valida pere Vinche, attraverso un post su Instagram, ha presentato ildi The Rock inand10. Attraverso il suo profilo Instagram, Vinha condiviso unacontratta daand6 e ha scritto: "Onorato di aver dato vita a momenti così iconici di questa saga. Non ...

