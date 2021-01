Falco, nuova vita a Belgrado. Tra pochi rimpianti e mancate promesse (Di domenica 31 gennaio 2021) Filippo Falco e la nuova vita a Belgrado. Per la verità, in questi giorni si trova in Turchia dove la squadra di Stankovic è in ritiro. Ma molto presto Falco conoscerà la sua città di riferimento, una decisione convinta, dopo un periodo difficilissimo, tra promesse non mantenute e un rinnovo che non si è mai materializzato. Tre anni e mezzo di contratto, la Stella Rossa ha giustamente pagato la clausola da 1,5 milioni, passaggio indispensabile per andare a dama. La scorsa estate Corvino aveva detto no a una proposta superiore del Crotone, semplicemente perché l’intenzione era comunque quella di rifiutare un’offerta ritenuta bassa, l’idea (dichiarazioni comprese) era quella di andare avanti con Falco per l’intera stagione. Ma l’inserimento di una clausola ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Filippoe la. Per la verità, in questi giorni si trova in Turchia dove la squadra di Stankovic è in ritiro. Ma molto prestoconoscerà la sua città di riferimento, una decisione convinta, dopo un periodo difficilissimo, tranon mantenute e un rinnovo che non si è mai materializzato. Tre anni e mezzo di contratto, la Stella Rossa ha giustamente pagato la clausola da 1,5 milioni, passaggio indispensabile per andare a dama. La scorsa estate Corvino aveva detto no a una proposta superiore del Crotone, semplicemente perché l’intenzione era comunque quella di rifiutare un’offerta ritenuta bassa, l’idea (dichiarazioni comprese) era quella di andare avanti conper l’intera stagione. Ma l’inserimento di una clausola ...

