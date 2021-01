“Facciamo sesso e dammi 500 euro, altrimenti rivelo tutto a tuo marito”: arrestato 41enne (Di sabato 30 gennaio 2021) Si erano conosciuti in chat. La simpatia di alcune battute aveva lasciato spazio ad altro: confidenze e foto intime. Lui, 41enne della provincia di Bergamo, divorziato e con piccoli precedenti penali. Lei casalinga, 45 anni, sposata e madre, residente in Val Seriana. Una storia come tante che nascono in Rete, se non fosse che questa ha come epilogo le sbarre del carcere. L’uomo, infatti, ha iniziato a minacciare la donna di rivelare al marito la loro storia, le chat e le foto intime se non avesse ricevuto dal lei 500 euro e un rapporto sessuale. La 45enne non ha ceduto al ricatto di quell’uomo. Si è rivolta ai carabinieri e ha seguito alla lettera il piano predisposto dai Militari dell’Arma per incastrare il 41enne. Nella giornata di venerdì 29 gennaio si è presentata all’appuntamento con il sedicente amante, ha ... Leggi su bergamonews (Di sabato 30 gennaio 2021) Si erano conosciuti in chat. La simpatia di alcune battute aveva lasciato spazio ad altro: confidenze e foto intime. Lui,della provincia di Bergamo, divorziato e con piccoli precedenti penali. Lei casalinga, 45 anni, sposata e madre, residente in Val Seriana. Una storia come tante che nascono in Rete, se non fosse che questa ha come epilogo le sbarre del carcere. L’uomo, infatti, ha iniziato a minacciare la donna di rivelare alla loro storia, le chat e le foto intime se non avesse ricevuto dal lei 500e un rapporto sessuale. La 45enne non ha ceduto al ricatto di quell’uomo. Si è rivolta ai carabinieri e ha seguito alla lettera il piano predisposto dai Militari dell’Arma per incastrare il. Nella giornata di venerdì 29 gennaio si è presentata all’appuntamento con il sedicente amante, ha ...

