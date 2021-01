Export di bombe in Arabia Saudita | dopo la revoca delle licenze la fabbrica di armi Rwm annuncia ricorso contro il governo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Lo stop definitivo all’didall’Italia verso l’e gli Emirati Arabi, arrivato venerdì come esito di una risoluzione parlamentare dello scorso dicembre, provoca la reazione dell’azienda che le produce. La Rwm Italia Spa,llata dal gruppo tedesco Rheinmetall,ilper ladi esportazione peraltro già sospese dal 2019 lamentando una “disparità di trattamento rispetto alle altre aziende italiane del comparto Difesa”. L’ad Fabio Sgarzi parla di “provvedimento ‘ad aziendam’, che di fatto colpisce duramente solo Rwm Italia”: del resto lo stabilimento di Domusnovas (Sud Sardegna) dell’azienda con sede a Ghedi, ...

29 gennaio 2021. Il Governo revoca l'diverso Arabia Saudita ed Emirati Arabi coinvolti nella guerra in Yemen. Soddisfazione delle organizzazioni della società civile per quello che definiscono un atto di portata storica. ...... che di fatto colpisce duramente solo Rwm Italia", dice l'amministratore delegato, Fabio Sgarzi, dopo la notifica ricevuta da UAMA della revoca delle autorizzazioni all'esportazione did'aereo ...La Farnesina ha bloccato la vendita verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi, ma gli affari con altri Paesi "scomodi" continuano ...Per la prima volta viene cancellata un'autorizzazione a produrre e vendere armi: stop a 12.700 bombe della Rwm Italia che annunciato il ricorso contro il governo ...