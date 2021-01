Ex Tribunale, Vicinanza (Cisal): no a palazzinari, ci si trasferisca la Prefettura. (Di sabato 30 gennaio 2021) Gli uffici della Prefettura nei locali dell'ex Tribunale di Salerno. Questa la proposta di Gigi Vicinanza, componente della segreteria nazionale della Cisal Metalmeccanici, sugli spazi del '... Leggi su gazzettadisalerno (Di sabato 30 gennaio 2021) Gli uffici dellanei locali dell'exdi Salerno. Questa la proposta di Gigi, componente della segreteria nazionale dellaMetalmeccanici, sugli spazi del '...

GazzettaSalerno : Ex Tribunale, Vicinanza (Cisal): no a palazzinari, ci si trasferisca la Prefettura. - salernocitta : Ex Tribunale di Salerno, la proposta di Gigi Vicinanza (Cisal Metalmeccanici nazionale): “No alla svendita degli sp… - bassairpinia : Ex Tribunale di Salerno, la proposta di Gigi Vicinanza (Cisal Metalmeccanici nazionale): 'No alla svendita degli sp… - VoceDiStrada : Salerno. Ex tribunale, Vicinanza (Cisal):'Trasferiamo uffici prefettura' - SCRIGNOMAGICO : #gfvip Trovo inaccettabile l'atteggiamento di Walter Zenga, freddo, sulla difensiva, distaccato... Sembra uno che… -