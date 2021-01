Ex Tribunale Salerno, presidente Ordine Avvocati: “Non lasceremo nostri spazi” (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Non lasceremo mai i nostri spazi all’interno dell’ex palazzo di giustizia di Salerno: lì c’è la nostra storia”. A dichiararlo oggi a Salerno, in occasione del suo intervento per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, è Silverio Sica, presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. Sica si è detto “sicuro che ogni centimetro quadrato di quegli spazi che abbiamo calpestato per ottant’anni, ci verrà restituito e noi ci impegnano ad occuparlo degnamente in memoria della nostra storia”. Precedentemente, nel corso del suo intervento il presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Nonmai iall’interno dell’ex palazzo di giustizia di: lì c’è la nostra storia”. A dichiararlo oggi a, in occasione del suo intervento per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, è Silverio Sica,del consiglio dell’deglidi. Sica si è detto “sicuro che ogni centimetro quadrato di quegliche abbiamo calpestato per ottant’anni, ci verrà restituito e noi ci impegnano ad occuparlo degnamente in memoria della nostra storia”. Precedentemente, nel corso del suo intervento ildel consiglio dell’degli...

Il gip presso il Tribunale di Vallo ha respinto l'opposizione dei genitori alla richiesta di ... APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA La prof Lucia e sua mammauccise dal Covid a Sarno L'EPIDEMIA Covid a Salerno, ...

Nessuna colpa da parte dei soccorritori. I giudici del tribunale di Vallo della Lucania - come riporta anche il sito web infocilento.it - hanno disposto l'archiviazione per la morte di Simon Gautier, il giovane escursionista francese morto dopo essere ...

