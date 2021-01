Esclusiva | Obi al Karagumruk | trattativa in corso

(Di sabato 30 gennaio 2021) Joel Obi può lasciare il Chievo, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Per il centrocampista nigeriano classe 1991 è inuna, anche in stato avanzato, con il, lo stesso club di Viviano, Biglia, Borini, Bertolacci e Zukanovic. I contatti tra l’agente Pino Calabria e il club turco sono a buon punto, già entro stasera potrebbero esserci gli accordi. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Obi

alfredopedulla.com

