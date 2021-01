Esame Suarez, la Figc: 'Chiesti gli atti alla Procura di Perugia, ma c'è il segreto istruttorio' (Di sabato 30 gennaio 2021) Altra puntata del caso Suarez e dell'Esame d'italiano farsa sostenuto a Perugia. Ad intervenire stavolta è la Figc che, in relazione alle notizie di stampa sulle iniziative assunte dalla Procura ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021) Altra puntata del casoe dell'd'italiano farsa sostenuto a. Ad intervenire stavolta è lache, in relazione alle notizie di stampa sulle iniziative assunte d...

ZZiliani : Sulla prima della #Gazzetta. - La Procura aprirà un’inchiesta sulla rissa #IbraLukaku - #Suarez con l’Atletico ha p… - Marcus19712 : @capuanogio Perché non ho notato lo stesso interesse da parte sua sulle plusvalenze simpatiche e sull'esame barzelletta di Suarez a Perugia - sportli26181512 : Esame Suarez, la Figc: 'Chiesti gli atti alla Procura di Perugia, ma c'è il segreto istruttorio': Esame Suarez, la… - sportli26181512 : Caso Suarez, Figc: 'Da tempo chiesti atti a Procura della Repubblica': In relazione alle indagini in corso sull'esa… - sportli26181512 : Caso Suarez, la Figc: “Siamo ancora in attesa degli atti”: La nota in merito al caso dell’esame sostenuto a Perugia… -