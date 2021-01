Empoli-Juventus Women 4-5, incredibile rimonta nell’andata dei quarti di Coppa Italia (Di sabato 30 gennaio 2021) Andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile al cardiopalma tra Empoli e Juventus Women. Le bianconere strappano un’importante vittoria in trasferta per 4-5 al termine di una partita scoppiettante, culminata all’88’ con la rete decisiva dell’incredibile rimonta firmata da Cecilia Salvai. Le ragazze di Rita Guarino terminano il primo tempo sotto per 2-1 e dopo pochi minuti della ripresa, l’Empoli riesce anche a segnare il terzo gol. Curiosità sulle segnature azzurre, una tripletta di Benedetta Glionna, in prestito proprio dalla Juve, tutte e tre siglate su calcio di punizione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero: si inserisce il Real La Juventus Women ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Andata deidi finale diFemminile al cardiopalma tra. Le bianconere strappano un’importante vittoria in trasferta per 4-5 al termine di una partita scoppiettante, culminata all’88’ con la rete decisiva dell’firmata da Cecilia Salvai. Le ragazze di Rita Guarino terminano il primo tempo sotto per 2-1 e dopo pochi minuti della ripresa, l’riesce anche a segnare il terzo gol. Curiosità sulle segnature azzurre, una tripletta di Benedetta Glionna, in prestito proprio dalla Juve, tutte e tre siglate su calcio di punizione. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo a parametro zero: si inserisce il Real La...

