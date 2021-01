Emergenza allagamenti nell’area di Rieti, protezione civile al lavoro (FOTO) (Di sabato 30 gennaio 2021) Continua l’Emergenza allagamenti che ha investito una vasta area del Comune di Rieti, in gran parte causata dallo svuotamento del Lago Turano che aveva raggiunto il livello di guardia. Attivati dalla Sala Operativa Regionale una nostra squadra, che sarà avvicendata da altre nei prossimi giorni, ha raggiunto il campo base della Colonna Mobile Regionale organizzato dal Comune di Cittàducale e già da stamattina si occupa di supporto alla popolazione e trasporto e posizionamento dei rinforzi agli argini, in collaborazione con le atre squadre regionali e in coordinamento locale col Centro Operativo Comunale di Rieti. Le attività continueranno fino a cessate esigenze. (Comunicato e FOTO di Giannino Caria Paracadutisti Onlus) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Continua l’che ha investito una vasta area del Comune di, in gran parte causata dallo svuotamento del Lago Turano che aveva raggiunto il livello di guardia. Attivati dalla Sala Operativa Regionale una nostra squadra, che sarà avvicendata da altre nei prossimi giorni, ha raggiunto il campo base della Colonna Mobile Regionale organizzato dal Comune di Cittàducale e già da stamattina si occupa di supporto alla popolazione e trasporto e posizionamento dei rinforzi agli argini, in collaborazione con le atre squadre regionali e in coordinamento locale col Centro Operativo Comunale di. Le attività continueranno fino a cessate esigenze. (Comunicato edi Giannino Caria Paracadutisti Onlus) ...

