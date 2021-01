Elisabetta Gregoraci, il retroscena al GF Vip: “Cosa è successo dietro le quinte” (Di sabato 30 gennaio 2021) Ancora un faccia a faccia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Lei da più di un mese fuori, lui addirittura in finale al GF Vip, subito dopo la proclamazione in studio Alfonso Signorini ha permesso alla “non coppia” che nella Casa ha fatto sognare migliaia di fan di parlarsi di nuovo. E per la prima volta fuori dalla Casa, come ha sottolineato il conduttore. Il testa a testa tra Pier e Andrea Zelletta per il posto in finale si è infatti consumato lontano dagli altri vipponi, davanti al pubblico, agli opinionisti e agli altri ex concorrenti di questa lunghissima edizione. Alla fine il televoto ha premiato Pretelli che così vola dritto verso la finale insieme a Dayane Mello, prima finalista tra le donne come abbiamo scoperto nella precedente diretta. (Continua dopo la foto) Prima di poter tornare in Casa da Giulia Salemi e dagli altri, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Ancora un faccia a faccia trae Pierpaolo Pretelli. Lei da più di un mese fuori, lui addirittura in finale al GF Vip, subito dopo la proclamazione in studio Alfonso Signorini ha permesso alla “non coppia” che nella Casa ha fatto sognare migliaia di fan di parlarsi di nuovo. E per la prima volta fuori dalla Casa, come ha sottolineato il conduttore. Il testa a testa tra Pier e Andrea Zelletta per il posto in finale si è infatti consumato lontano dagli altri vipponi, davanti al pubblico, agli opinionisti e agli altri ex concorrenti di questa lunghissima edizione. Alla fine il televoto ha premiato Pretelli che così vola dritto verso la finale insieme a Dayane Mello, prima finalista tra le donne come abbiamo scoperto nella precedente diretta. (Continua dopo la foto) Prima di poter tornare in Casa da Giulia Salemi e dagli altri, ...

crownxx_ : RT @oocgfvip5: - Pierpaolo: “Tommaso merita la finale più di me” - Elisabetta Gregoraci: “però non l’hai votato” #GFVIP - tempoweb : Elisabetta Gregoraci non ne può più. Teatrino con Pierpaolo al #GfVip, e Giulia De Lellis spara a zero… - vincenzostar : RT @oocgfvip5: - Pierpaolo: “Tommaso merita la finale più di me” - Elisabetta Gregoraci: “però non l’hai votato” #GFVIP - calumsdyke : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -