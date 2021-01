È morto Hilton Valentine | il chitarrista degli Animals

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il musicista inglesedella rock band The, èieri all’età di 77 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta in Connecticut (Usa), dove viveva da alcuni anni, è stato dato dalla società Abkco Music & Records. “E’ stato un membro fondatore eoriginaleè stato unpioniere che ha influenzato il suono del rock and roll per i decenni a venire”, ha scritto su Twitter la casa discografica. Le cause del decesso non sono state rese note. Nato a North Shields, in Inghilterra, il 21 maggio 1943,iniziò a suonare la chitarra a 13 anni.Stewart Paterson(questo ...

A quei tempi, non era solo un musicista rock 'n' roll, ma appariva rock in tutto. Capelli unti pettinati all'indietro, una giacca di pelle da quattro soldi, jeans neri e sempre un sorriso sul ...