È morto Freddy | il cane più alto del mondo | aveva 8 anni e mezzo

Rest In Peace, big doggo - Dash Dog (@therealdashdog) Copy Code, un alano riconosciuto dal Guinness dei primati come il cane più alto del mondo, è morto questo mercoledì nell'Essex, Regno Unito, all'età di 8 anni e mezzo, secondo quanto riportato dall'... Freddy, un gigantesco alano detentore del primato Guinness come cane più alto al mondo, che misurava un 1,035 metri da terra al garrese, cioè alla spalle, è morto a 8 anni ... Era entrato nel Guinness per le sue misure gigantesche: in piedi sulle zampe anteriori misurava 2,26 metri. E' morto a 8 anni e mezzo ...