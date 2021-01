E che nevicata nel Mar Nero. Città bloccata da neve storica. Video meteo (Di sabato 30 gennaio 2021) Odessa è una Città di oltre 1 milione di abitanti che si affaccia nel Mar Nero. Si trova in Ucraina, in prossimità della Moldavia. Durante l’inverno la neve non è un fenomeno meteo anomalo, ma lo è di certo la nevicata ed il ghiaccio che si sono abbattuti in questi giorni. La neve ha superato un metro di spessore in Città in un’unica nevicata di nemmeno 24 ore. La Città ha dapprima vissuto un fenomeno di pioggia gelata che si è tramutato in tormenta di neve. E’ caduta neve molto pesante che ha provocato la caduta di migliaia di alberi, la chiusura quindi di strade, blackout elettrici. La tempesta di neve ha isolato la Città, bloccato ogni comunicazione. I danni ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Odessa è unadi oltre 1 milione di abitanti che si affaccia nel Mar. Si trova in Ucraina, in prossimità della Moldavia. Durante l’inverno lanon è un fenomenoanomalo, ma lo è di certo laed il ghiaccio che si sono abbattuti in questi giorni. Laha superato un metro di spessore inin un’unicadi nemmeno 24 ore. Laha dapprima vissuto un fenomeno di pioggia gelata che si è tramutato in tormenta di. E’ cadutamolto pesante che ha provocato la caduta di migliaia di alberi, la chiusura quindi di strade, blackout elettrici. La tempesta diha isolato la, bloccato ogni comunicazione. I danni ...

