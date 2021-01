Due giorni per definire gli azzurri per Cortina (Di sabato 30 gennaio 2021) Due slalom speciale per gli uomini a Chamonix e due superG per le ragazze a Garmisch - Partenkirchen. Sono queste le gare di oggi e domani che risulteranno molto importanti, se non decisive, per la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Due slalom speciale per gli uomini a Chamonix e due superG per le ragazze a Garmisch - Partenkirchen. Sono queste le gare di oggi e domani che risulteranno molto importanti, se non decisive, per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Due giorni Due giorni per definire gli azzurri per Cortina

A Chamonix nei due slalom l'Italia aspetta al varco soprattutto il giovane Alex Vinatzer. Moelgg è poi il vero punto fermo della squadra: su sette gare è andato in progressione continua. Poi gli ...

Si mantiene la calma e la concentrazione, e quando la telecronista ufficiale, la due volte medaglia ... c'è palpabile soddisfazione nel team di Luna Rossa, che rispetto ai Round Robim, in cinque giorni ...

"La situazione è in continua evoluzione, ma costantemente monitorata". Cosi afferma in una nota Giuseppe Barberi (nella foto), presidente del centro di riabilitazione Prosperius Tiberino, interessato ...

Milano, 30 gennaio 2021 - Da lunedì 1 febbraio la Lombardia sarà in zona gialla. Ma, attenzione, non è un 'liberi tutti': la regione passa semplicemente a un regime di regole attenuato rispetto a quel ...

