Doppia tegola all’Atletico Madrid: Carrasco e Hermoso positivi al Covid-19 (Di sabato 30 gennaio 2021) Brutte notizie per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Sono stati riscontrati in queste ore due casi di positività al coronavirus. Si tratta di Yannick Carrasco e Mario Hermoso, come annunciato sui profili ufficiali anche social dal club."I nostri giocatori Yannick Carrasco e Mario Hermoso si sono sottoposti ieri ai test PCR che hanno dato un esito positivo al Covid-19. Sia il difensore che l'attaccante sono stati isolati da ieri nelle rispettive abitazioni, attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni delle autorità sanitarie e al protocollo LaLiga. I servizi medici del club sono in contatto permanente con i responsabili di LaLiga e del suo laboratorio ufficiale", questa la nota della società capolista della Liga.embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Brutte notizie per l'Atleticodel Cholo Simeone. Sono stati riscontrati in queste ore due casi dità al coronavirus. Si tratta di Yannicke Mario, come annunciato sui profili ufficiali anche social dal club."I nostri giocatori Yannicke Mariosi sono sottoposti ieri ai test PCR che hanno dato un esito positivo al-19. Sia il difensore che l'attaccante sono stati isolati da ieri nelle rispettive abitazioni, attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni delle autorità sanitarie e al protocollo LaLiga. I servizi medici del club sono in contatto permanente con i responsabili di LaLiga e del suo laboratorio ufficiale", questa la nota della società capolista della Liga.embedcontent src="twitter" ...

zazoomblog : Doppia tegola all’Atletico Madrid: Carrasco e Hermoso positivi al Covid-19 - #Doppia #tegola #all’Atletico #Madrid… - ItaSportPress : Doppia tegola all'Atletico Madrid: Carrasco e Hermoso positivi al Covid-19 - - infoitsport : Doppia tegola per la Fiorentina: espulsi Castrovilli e Milenkovic, saltano l'Inter - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Doppia tegola per la Fiorentina: espulsi Castrovilli e Milenkovic, saltano l'Inter - AlexBonoVox1 : RT @TUTTOJUVE_COM: Doppia tegola per la Fiorentina: espulsi Castrovilli e Milenkovic, saltano l'Inter -