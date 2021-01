Donnarumma: «Ibra? Non è assolutamente turbato da quanto successo nel derby» (Di sabato 30 gennaio 2021) Poco prima di Bologna-Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il portiere rossonero, Gigi Donnarumma. Ha commentato l’umore di Ibrahimovic dopo la semi-rissa in campo contro Lukaku, nel derby con l’Inter. “Lui è sempre molto tranquillo, mi aspetto che giochi come lui sa fare, non è assolutamente turbato da quanto successo nel derby, sono cose che accadono in campo. Sono convinto che oggi farà molto bene”. Per chi gioca oggi Gigio? Gli è stato chiesto. Questa la sua risposta: “Gioco per il Milan, per vincere questa partita. Do sempre il massimo, faccio sempre quello che chiede il mister, do sempre tutto per la squadra e per i miei compagni” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Poco prima di Bologna-Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il portiere rossonero, Gigi. Ha commentato l’umore dihimovic dopo la semi-rissa in campo contro Lukaku, nelcon l’Inter. “Lui è sempre molto tranquillo, mi aspetto che giochi come lui sa fare, non èdanel, sono cose che accadono in campo. Sono convinto che oggi farà molto bene”. Per chi gioca oggi Gigio? Gli è stato chiesto. Questa la sua risposta: “Gioco per il Milan, per vincere questa partita. Do sempre il massimo, faccio sempre quello che chiede il mister, do sempre tutto per la squadra e per i miei compagni” L'articolo ilNapolista.

