"Documento scritto". Renzi pronto a firmarlo, ma alle sue condizioni: così ha in pugno Pd e M5s (Di sabato 30 gennaio 2021) Matteo Renzi e la delegazione di Italia Viva hanno incontrato Roberto Fico, che ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'incarico di "esplorare" la possibilità di formare un nuovo governo presieduto da Giuseppe Conte e basato sulla stessa maggioranza che ha innescato la crisi. "Innanzitutto gli abbiamo chiesto di ringraziare Mattarella, la sua scelta permette di fare ciò che noi chiediamo da tempo, ovvero un confronto sui contenuti", ha esordito Renzi al termine dell'incontro avvenuto a Montecitorio. "Questa non è una discussione tra singoli interessi di partiti, ma sul futuro del Paese", ha dichiarato il fu rottamatore. Il quale tra le righe ha chiesto la testa del commissario Domenico Arcuri: "Dobbiamo capire come affrontare la prima emergenza, che è quella della campagna di vaccinazione. Oggi il vaccino è l'unica strada per uscire dalla ...

