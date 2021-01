Dispersi sul Velino | Dai cani ai sonar | ecco come cerchiamo gli escursionisti

poliziadistato : Prosegue ricerca 4 escursionisti dispersi da domenica sul Monte Velino in #Abruzzo. Squadra #PoliziadiStato del cen… - emergenzavvf : ?? #Udine, slavina monte Zoncolan nel comune di Ravascletto: proseguono le operazioni di ricerca di eventuali disper… - Barbara42621319 : RT @AlbertoLetizia2: Sono 100 i soccorritori che da 6 giorni cercano i 4 dispersi sul #MonteVelino. Lassù è rimasta solo la speranza insiem… - ginugiola : RT @emergenzavvf: Proseguono le ricerche dei 4 dispersi sul monte Velino (AQ): #oggi verrà trasportato in quota da due elicotteri dei #vigi… - Iw1prt_Alberto : RT @emergenzavvf: Proseguono le ricerche dei 4 dispersi sul monte Velino (AQ): #oggi verrà trasportato in quota da due elicotteri dei #vigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dispersi sul

... risponde dal campo base dove ogni giorno si riparte con un unico obiettivo: trovare "i ragazzi", come chiamano in paese, ad Avezzano , i 4 escursionistida domenicamonte Velino in ...GUARDA IL VIDEO To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoVelino, ripartite le ricerche Settanta soccorritori ...Si è in attesa dell’Eriksson S64 da Ciampino che dovrà caricare a Ovindoli il battipista e portarlo in quota. Stamattina un elicottero dei carabinieri Forestali ha effettuato dei voli con il sonar Rec ...Massa Albe, 30 gennaio– Sono ripartite stamattina le ricerche dei 4 escursionisti dispersi da domenica sul Monte Velino. Circa 100 uomini tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, ...