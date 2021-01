Disney+ annuncia Star, disponibile dal 23 Febbraio. La lista dei contenuti (Di sabato 30 gennaio 2021) La piattaforma digitale Disney+ annuncia Star, disponibile sul catalogo dal 23 Febbraio. Cosa prevede questa novità fruibile dagli utenti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ IT (@disneyplusit) E’ approdata da poco meno di un anno sui nostri dispositivi digitali la piattaforma di streaming online Disney+, ricca di contenuti che L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) La piattaforma digitalesul catalogo dal 23. Cosa prevede questa novità fruibile dagli utenti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daIT (@disneyplusit) E’ approdata da poco meno di un anno sui nostri dispositivi digitali la piattaforma di streaming online, ricca diche L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ annuncia Stoffa da campioni: Il primo trailer del sequel di Disney+ con Lauren Graham ne annuncia la data

The Mighty Ducks: Game Changers , sequel televisivo del film di culto degli anni '90 Stoffa da campioni , inizierà la sua passeggiata lungo il viale della nostalgia il 26 marzo. Disney+ ha annunciato la data di debutto della sua nuova serie originale in occasione della diffusione del primo trailer, immagini che toccano il cuore e riempiono l'aria di scintille grazie anche al ...

WandaVision, una clip del quarto episodio: anticipazioni sulla trama

approfondimento Disney annuncia 10 serie TV Marvel e Star Wars Dopo aver incontrato da bambina Carol Danvers, scoprendo come l'universo sia ben più vasto e complesso di quanto potesse pensare, la ...

Stoffa da campioni: Il primo trailer del sequel di Disney+ con Lauren Graham ne annuncia la data ComingSoon.it Star: tutte le novità in streaming dal 23 febbraio su Disney+

Disney ha annunciato tutti i titoli che comporranno il catalogo di Star, la nuova sezione che arricchirà l'offerta di Disney+ a partire dal 23 febbraio. La libreria è composta da produzioni realizzate ...

Disney Plus presenta Star e alza il prezzo dell’abbonamento

Disney Plus guarda a un target più maturo e inserisce una valanga di nuovi contenuti. Ma l'abbonamento aumenta di 20 euro l'anno.

