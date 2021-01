Disavventura per il calciatore della Juventus McKennie: furto in casa per il centrocampista (Di sabato 30 gennaio 2021) Una Disavventura per il centrocampista della Juventus McKennie. Lo statunitense è stato una vera e propria sorpresa della stagione dei bianconeri: arrivato come un giocatore in grado di rappresentare un innesto a partita in corso, è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare. Si tratta di un giocatore completo, un mediano completo e bravissimo in entrambe le fasi, anche in zona gol. Nelle ultime ore è stato però vittima di una brutta vicenda. Svaligiata la casa di McKennie La casa di McKennie è stata svaligiata mentre l’americano assisteva dalla panchina alla vittoria dei compagni nella partita di Coppa Italia contro la Spal, il calciatore è entrato nei minuti finali della partita. I ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) Unaper il. Lo statunitense è stato una vera e propria sorpresastagione dei bianconeri: arrivato come un giocatore in grado di rappresentare un innesto a partita in corso, è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare. Si tratta di un giocatore completo, un mediano completo e bravissimo in entrambe le fasi, anche in zona gol. Nelle ultime ore è stato però vittima di una brutta vicenda. Svaligiata ladiLadiè stata svaligiata mentre l’americano assisteva dalla panchina alla vittoria dei compagni nella partita di Coppa Italia contro la Spal, ilè entrato nei minuti finalipartita. I ...

