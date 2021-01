Dieci cose da sapere sul nuovo social che fa impazzire il mondo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 30 gennaio 2021) 1.Se non hai un iPhone, non entri: al momento si può partecipare solo con un dispositivo apple e solo a inviti, perché proprio come in ogni club che si rispetti, devi essere presentato da un socio per poter entrare. Ogniiscritto ha solo due inviti da dispensare agli amici, ed è meglio che siano distribuiti con intelligenza, perché chi ti ha permesso l’ingresso rimane come tuo tutor, scritto sul profilo, e se tu sbagli, ci va di mezzo anche lui. 2. Si parla, e basta. Nessun link, nessuna immagine, nessuna registrazione: l’unica cosa che si può fare è creare room e parlare. O stare in silenzio: ci sono anche delle stanze dove si entra e non si parla. Per ore. Se vi state chiedendo «a cosa serve?» è evidente che non siete sul pezzo. 3. Come si fa, una volta entrati? Si sistema la propria bio con qualche informazione e i link ai propri profili di twitter e instagram ...