DIAW, IL NUOVO VOLO DEL CONDOR (Di sabato 30 gennaio 2021) Davide DIAW nasce a Cividale del Friuli il 6 gennaio del 1992, è un attaccante italiano in forza al Monza. Di madre italiana e padre senegalese, ha un passato come magazziniere prima di diventare un professionista nel calcio. La trafila delle giovanili la trascorre al Donatello Calcio e all'Ancona Udine, nel 2010 passa alla Sanvitese in Serie D, con cui disputa due stagioni. L'anno seguente gioca con i colori del Tamai, ma subisce un forte infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dai campi a lungo. Scende in Eccellenza e alla Virtus Como fa molto bene, 34 reti in 55 presenze, è in questo periodo che svolge anche l'attività di magazziniere, aiutando a sistemare il deposito e consegnando merci nel negozio della fidanzata di un suo amico. Torna al Tamai e dopo un'altra brillante stagione lo chiama la Virtus Entella, il 9 ottobre 2016 arriva l'esordio in Serie B contro ...

