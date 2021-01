Di Maio in copertina | per Capital è uno dei 40 volti del futuro Il ministro è l’artefice del Patto per l’export da 2 miliardi per le imprese italiane

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tra i 40scelti dalla rivista(in: ’40 anni, chi ha vinto la sfida e chi sono ididel: i Next 40?) che hanno guidato l’evoluzione dell’economia italiana durante gli ultimi quattro lustri, e che potranno determinare la ripresa e lo sviluppo economico del nostro Paese, c’è anche ildegli Esteri Luigi Di. Il titolare della Farnesina dopo esser statodel lavoro e dello sviluppo economico, ha portato le competenze del commercio estero proprio al ministero degli affari esteri. Diè l’ideatore delper, da circa 2di euro, che favorisce l’esportazioni all’estero per le ...

Occhid1Cane : @NucciottiLuca @Stalingrad1994 @umanesimo Dovresti togliere Lenin dall’immagine di copertina e mettere Di Maio. Cit… - StaseraItalia : Bentornati a #StaseraItalia Weekend! 'Ancora 48 ore per risolvere la crisi', così ha detto Di Maio mentre il M5S s… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio copertina

LA NOTIZIA

La ricerca Enea è stata scelta come storia didal mensile internazionale Atmosphere. 'La ... Luigi Di, e il Presidente dell'Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini, hanno firmato oggi un'......del governo Conte Il Conte di Palazzo Chigi che Mario Makkox Dambrosio nella vignetta di... al posto del grillino Luigi Dispostato all'Interno, al posto della "tecnica" Luciana ...Il destino del Paese nelle mani di Mattarella. Un ritratto inedito di Patrick Zaki. La sfida di Navalny a Putin. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati di ...Genoa e Cagliari si giocano una buona fetta del loro futuro in un match. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica col Grifone avanti; situazione che, sino all'arrivo di ...