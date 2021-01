Demi Moore pubblica una foto su Instagram per zittire i gossip da eccessivo ritocco (Di sabato 30 gennaio 2021) La curva discendente delle rughe naso-labiali di Demi Moore è tornata! Quella ruga di espressione che è sempre stata sul volto della star di Streeptease e che sembrava essere sparita sulla passerella parigina di Fendi. Lo conferma uno scatto che l’attrice, 58 anni, ha postato sul suo profilo Instagram in omaggio alla sfilata appena conclusasi. Leggi su vanityfair (Di sabato 30 gennaio 2021) La curva discendente delle rughe naso-labiali di Demi Moore è tornata! Quella ruga di espressione che è sempre stata sul volto della star di Streeptease e che sembrava essere sparita sulla passerella parigina di Fendi. Lo conferma uno scatto che l’attrice, 58 anni, ha postato sul suo profilo Instagram in omaggio alla sfilata appena conclusasi.

