Delitto Roberta Siragusa, corpo martoriato e stanza rimessa a posto. Per la giudice “volontà di inquinare le prove” (Di sabato 30 gennaio 2021) Emergono nuovi particolari sul Delitto di Roberta Siragusa, 17enne di Caccamo. L’assassino ha martoriato il corpo e ha rimesso a posto la sua stanza. In carcere il fidanzato Pietro Morreale, 19 anni. Per la giudice c’era “volontà di inquinare le prove” Dopo l’omicidio avrebbe infierito sul cadavere e, una volta tornato a casa, avrebbe rimesso L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) Emergono nuovi particolari suldi, 17enne di Caccamo. L’assassino haile ha rimesso ala sua. In carcere il fidanzato Pietro Morreale, 19 anni. Per lac’era “dile” Dopo l’omicidio avrebbe infierito sul cadavere e, una volta tornato a casa, avrebbe rimesso L'articolo proviene da YesLife.it.

Profilo3Marco : RT @repubblica: Il delitto di Roberta, l'ultimo indizio: la cameretta dell'assassino in perfetto ordine - repubblica : Il delitto di Roberta, l'ultimo indizio: la cameretta dell'assassino in perfetto ordine - paolo_solia : Caccamo, il rapporto tormentato fra Roberta e Pietro: si cercano i complici del delitto - ILOVEPACALCIO : Repubblica: 'Caccamo. Il delitto di Roberta, l’ultimo indizio nella stanza dell’assassino. Il mistero dei capelli r… - rep_palermo : Il delitto di Roberta, l'ultimo indizio: la cameretta dell'assassino in perfetto ordine [di Salvo Palazzolo] [aggio… -