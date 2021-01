De Zerbi | “Stiamo salendo di condizione Di Francesco lo stimo | voglio superare le sue presenze su questa panchina”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato alla vigilia della gara contro il Cagliari. L’allenatore dei neroverdi ha inizialmente analizzato la statistica che li ha visti perdere solamente con le big: “E’ una cosa importante. Probabilmente avremmo potuto fare di più anche nelle sconfitte ma i bilanci bisogna farli in condizioni normali, in condizioni di salute normali, altrimenti è sommario. Con la squadra al completo avremmo potuto fare di più, sia nei pareggi e sia nelle partite dove abbiamo perso”. Sullafisica: ” Lastalavorando di più. Dei giocatori come Caputo e Djuricic stanno migliorando. Aspettiamo Berardi, la pienafisica di Boga perché è uno che ci sposta. Davanti qualcosa abbiamo patito. Così come quando vincevamo ...

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Cagliari: 'Con la squadra al completo avremmo potuto fare di più. La condizione dei ragazzi sta salendo, stiamo lavorando di più'. Roberto De Zerbi dice tutto sul suo Sassuolo in vista della partita contro il Cagliari. 'Stiamo già parlando con la società, vedremo il da farsi per il rinnovo. Domani è una delle gare più difficili del campionato'.