Danimarca-Svezia, Finale Mondiali pallamano: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 30 gennaio 2021) Il grande momento è finalmente arrivato, con i Mondiali di pallamano maschile 2021 che quest’oggi giungeranno al culmine, attraverso la finalissima tra Danimarca e Svezia che assegnerà il primo titolo dell’anno, opponendo le due squadre migliori di questa manifestazione. Sarà inoltre l’occasione per vedere di fronte due dei migliori cannonieri del torneo, ovvero Mikkel Hansen e Hampus Wanne, con quest’ultimo che in caso di doppia cifra supererà anche il qatarino Frankis Marzo nella speciale classifica. Il match avrà luogo dunque domani, domenica 31 gennaio 2021, a partire dalle ore 17.30, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Arena, numero 204 del bouquet, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Il grande momento è finalmente arrivato, con idimaschile 2021 che quest’oggi giungeranno al culmine, attraverso la finalissima trache assegnerà il primo titolo dell’anno, opponendo le due squadre migliori di questa manifestazione. Sarà inoltre l’occasione per vedere di fronte due dei migliori cannonieri del torneo, ovvero Mikkel Hansen e Hampus Wanne, con quest’ultimo che in caso di doppia cifra supererà anche il qatarino Frankis Marzo nella speciale classifica. Il match avrà luogo dunque domani, domenica 31 gennaio 2021, a partire dalle ore 17.30, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Arena, numero 204 del bouquet, ma anche in, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. Il ...

