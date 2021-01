Dalla Spagna, Allegri è il prescelto per la panchina del Real Madrid (Di sabato 30 gennaio 2021) Potrebbe essere al Real Madrid il futuro di Massimiliano Allegri. Il nome del tecnico livornese è il primo in cima alla lista dei prescelti di Florentino Perez per prendere il posto di Zinedine Zidane in caso di suo esonero. Ne sono sicuri in Spagna dove parlano del mister italiano che "mette pressione" al francese.Allegri per il post Zidane al Real Madridcaption id="attachment 1082775" align="alignnone" width="848" Real Madrid Zidane (getty images)/captionSarebbe proprio Allegri, il nome in pole position per la panchina del Real Madrid nel caso in cui Florentino Perez dovesse decidere di esonerare Zinedine Zidane a fine stagione. Questa la notizia rilanciata dal ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Potrebbe essere alil futuro di Massimiliano. Il nome del tecnico livornese è il primo in cima alla lista dei prescelti di Florentino Perez per prendere il posto di Zinedine Zidane in caso di suo esonero. Ne sono sicuri indove parlano del mister italiano che "mette pressione" al francese.per il post Zidane alcaption id="attachment 1082775" align="alignnone" width="848"Zidane (getty images)/captionSarebbe proprio, il nome in pole position per ladelnel caso in cui Florentino Perez dovesse decidere di esonerare Zinedine Zidane a fine stagione. Questa la notizia rilanciata dal ...

ItaSportPress : Dalla Spagna, Allegri è il prescelto per la panchina del Real Madrid - - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Terzino sinistro: idea dalla Spagna | News - infoitsport : Mercato Juventus, dalla Spagna: nuovo bomber a parametro zero per Pirlo - ginevraferrari_ : RT @camismyikigai: Chi ci sarà lunedì in puntata per avere un confronto con Giulia e perché proprio abramah dalla Spagna che domenica va da… - hereslena_ : Pier, lunedì ti trovi Abramo dalla Spagna ancora innamorato di Giulia che se la vuole portare via, quindi non dare… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna La catastrofe economica della Spagna. Report El Pais

La pandemia ha messo la Spagna in crisi economica: quello del 2020 è stato il crollo più grande dalla guerra civile, scrive El Pais L'economia spagnola si è ridotta dell'11% nel 2020, il più grande crollo dalla guerra civile.

Roma, Pinto va nell'albergo di Allegri e incontra il manager di Sarri

... presente Busardò, agente che, legato ad entrambi i club, lavora dalla settimana scorsa per il buon ... In Spagna, invece, è dato favorito come erede di Zidane al Real. COLLOQUIO CURIOSO. Pinto, ...

Dalla Spagna: Juve su Diego Costa! Calciomercato.com Il Segreto, anticipazioni settimanali dall’1 al 5 febbraio: la scoperta di Pepa

Anticipazioni settimanali “Il Segreto”, dall’1 al 5 febbraio. Che cosa vedremo negli episodi della soap spagnola in replica su Rete 4?

Allegri-Roma, c’è il sì per l’estate. Ma Pinto rassicura Fonseca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA - Nonostante le voci che provengono dalla Spagna, qui in Italia la stampa continua ad accostare il nome di Massimiliano Allegri alla panchina giallorossa. Lo fa soprattutto la G ...

La pandemia ha messo lain crisi economica: quello del 2020 è stato il crollo più grandeguerra civile, scrive El Pais L'economia spagnola si è ridotta dell'11% nel 2020, il più grande crolloguerra civile.... presente Busardò, agente che, legato ad entrambi i club, lavorasettimana scorsa per il buon ... In, invece, è dato favorito come erede di Zidane al Real. COLLOQUIO CURIOSO. Pinto, ...Anticipazioni settimanali “Il Segreto”, dall’1 al 5 febbraio. Che cosa vedremo negli episodi della soap spagnola in replica su Rete 4?ULTIME NOTIZIE AS ROMA - Nonostante le voci che provengono dalla Spagna, qui in Italia la stampa continua ad accostare il nome di Massimiliano Allegri alla panchina giallorossa. Lo fa soprattutto la G ...