Dal primo febbraio inizia la lotteria degli scontrini. Ecco come si può vincere fino a 5 milioni di euro (Di sabato 30 gennaio 2021) Ai nastri di partenza la lotteria degli scontrini. Dal prossimo 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Lo rende noto un comunicato di Mef, Adm, Agenzia delle Entrate e Sogei. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Ai nastri di partenza la. Dal prossimo 1°gli acquisti di beni e servizi di almeno 1pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte ditrasmessi e registrati al Sistemadal 1° al 28. Lo rende noto un comunicato di Mef, Adm, Agenzia delle Entrate e Sogei. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000per chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal primo Dzeko - Sanchez, tutti i loro numeri stagionali a confronto

Il bosniaco ha disputato in questa stagione 20 partite, di cui quattordici dal primo minuto, per un totale di 1.315 minuti complessivi in campo. 8 le reti segnate, di cui sette in campionato, due gli ...

Il Benvento annuncia Gaich: 'Benvenuto Adolfo'

Commenta per primo Adolfo Gaich è un nuovo giocatore del Benevento. Dopo il comunicato del Cska Mosca, arriva ... 'Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal CSKA Mosca, con ...

Contagio Covid a scuola e quarantena, tutela Inail dal primo giorno di astensione dal lavoro. Lettera Orizzonte Scuola Il figlio di Céline Dion, René-Charles Angelil cresce bene e segue le orme di mamma

Il teaser esattamente un mese fa in combo con il suo debutto su Instagram. Come promesso, René-Charles Angelil a una manciata di ore dal suo compleanno numero 20 ha presentato al mondo il suo primo pr ...

El Shaarawy torna alla Roma: si attende solo la firma

Stephan El Shaarawy torna alla Roma, dove ha già giocato dal 2016 al 2019 prima di trasferirsi in Cina. Per il Faraone visite mediche terminate.

