Da Milano-Rovella alla Juve per 38mln | ma fra tre giorni sarebbe stato gratis

tuttonapoli : Da Milano: 'Rovella alla Juve per 38mln quando sarebbe stato gratis tra 3 giorni: lo scandalo delle plusvalenze' -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Rovella

... vediamo gli ultimi acquisti e trattative delle squadre di Serie A" Siamo a pochi giorni ... Inoltre la Juventus ha anche preso Nicolòper 18 milioni più 2 legati a bonus, pur lasciandolo ...Il Grifone è anche una questione di pelle poichéha tatuato sulla nuca la data '21/10/2019', il giorno del debutto in Serie A a, contro l'Inter, con mister Thiago Motta in panchina.Il sito Calciomercato.it parla dell'affare Nicolò Rovella, calciatore del Genoa che la Juve ha appena acquistato per 18 milioni ...ROMA. Le suggestioni legate a un possibile scambio fra il cileno Alexis Sanchez e il bosniaco Edin Dzeko colorano gli ultimi scampoli di calciomercato. L'arrivo di Sanchez consentirebbe al club capito ...