Da lunedì nessuna Regione in zona rossa. Il tasso di positività al 5%, 477 i decessi (Di sabato 30 gennaio 2021) Saranno 15 in giallo comprese Lazio e Lombardia, 5 in arancione: Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige. E' questo l'esito dell'ordinanza del ministero della Salute in base ai dati e alle ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 gennaio 2021) Saranno 15 in giallo comprese Lazio e Lombardia, 5 in arancione: Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige. E' questo l'esito dell'ordinanza del ministero della Salute in base ai dati e alle ...

infoitinterno : Covid: il Piemonte da lunedì si tinge di giallo, così come quasi tutta l'Italia (nessuna regione rossa) - pazzeskahmilano : Maria Teresa ora dice che lei non ha parlato di nessuna strategia, mentre lunedì se la rideva con Tommaso sui Prelemi #tzvip - hogvaarts : si questa è una puntata di merda ma nessuna supererà quella di lunedì - needcuddle : Da lunedì entrambi gialli, ma nessuna certezza... #congiuntifuoriregione - nonnuoce : @brookesbellarke @xAdrianax03 Oggi pomeriggio ha fatto una storia dicendo che dopo le.polemiche di lunedì non avreb… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì nessuna Da lunedì nessuna Regione in zona rossa. Il tasso di positività al 5%, 477 i decessi

Saranno 15 in giallo comprese Lazio e Lombardia, 5 in arancione: Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige. E' questo l'esito dell'ordinanza del ministero della Salute in base ai dati e alle ...

Zona gialla nelle regioni da lunedì primo febbraio: cosa si può fare e non fare

... Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano; zona rossa: nessuna regione. ...scatta e le Faq del governo Le zone gialle e arancioni nelle regioni italiane scatteranno da lunedì ...

Fvg in zona Gialla da lunedì - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Saranno 15 in giallo comprese Lazio e Lombardia, 5 in arancione: Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige. E' questo l'esito dell'ordinanza del ministero della Salute in base ai dati e alle ...... Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano; zona rossa:regione. ...scatta e le Faq del governo Le zone gialle e arancioni nelle regioni italiane scatteranno da...