Crisi governo, il M5s si spacca? Il punto della situazione (Di sabato 30 gennaio 2021) Il mandato esplorativo a Roberto Fico è il primo step attraverso cui nei prossimi giorni si capirà se ci sono i margini per un Conte-ter. Una soluzione che, al momento, passa per una ricomposizione della maggioranza formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Ma ai grillini piace l'idea di accettare un governo dove Matteo Renzi ed il suo partito hanno un ruolo determinante ai fini della stabilità? A quanto pare non a tutti e non mancano le ricostruzioni giornalistiche secondo cui il M5S si potrebbe spaccare davanti all'ipotesi di un governo figlio di una mediazione con chi, di fatto, ha aperto la Crisi del governo giallorosso. Una previsione che, al momento, appare audace sulla base di quella che può essere l'analisi della ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 gennaio 2021) Il mandato esplorativo a Roberto Fico è il primo step attraverso cui nei prossimi giorni si capirà se ci sono i margini per un Conte-ter. Una soluzione che, al momento, passa per una ricomposizionemaggioranza formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Ma ai grillini piace l'idea di accettare undove Matteo Renzi ed il suo partito hanno un ruolo determinante ai finistabilità? A quanto pare non a tutti e non mancano le ricostruzioni giornalistiche secondo cui il M5S si potrebbere davanti all'ipotesi di unfiglio di una mediazione con chi, di fatto, ha aperto ladelgiallorosso. Una previsione che, al momento, appare audace sulla base di quella che può essere l'analisi...

matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - chedisagio : Credo non ci sia stato autogol più grosso, per @matteorenzi, di essere andato in Arabia a crisi di governo aperta. - Stan_are : RT @Adnkronos: #Governo, #Casini: 'Se crisi finisce così, #Renzi rafforzato' - cettinanicotina : 'Pd e Cinquestelle sperano ancora in Conte, nella sua terza reincarnazione. Ma la crisi di governo potrebbe risolve… -