Crisi di governo | oggi le consultazioni di Fico Crimi | «Accantoniamo il Mes Su Conte premier non si discute» – La diretta

(Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo l’assegnazione del mandato esplorativo di ieri, 29 gennaio, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ledel presidente della Camera Robertosono iniziate, 30 gennaio, a Montecitorio alle 16 con il Movimento 5 Stelle, la cui delegazione era guidata dal capo politico Vito. Subito dopo,ha consultato il Partito Democratico, a cui seguiranno Iv eLeU: in questo modo verificherà l’esistenza di una maggioranza dia partire da quella dell’esecutivo uscente. Entro martedì prossimo sarà suo il compito di cercare di rimettere insieme i cocci creati da questadiche si è conclusa con le dimissioni delGiuseppe. Tornare ad una ...

Comincia oggi il mandato esplorativo del presidente della Camera. Il primo incontro col gruppo del Movimento 5 stelle. Il leader M5s: accantonare temi divisivi come MEs. Il Pd ora a Montecitorio. Alle ...di, il Presidente francese Macron commenta: "L'Italia ha bisogno di stabilità" L'avvertimento a Renzi Il Movimento 5 Stelle sollecita inoltre la ripresa delle " riforme istituzionali ", ...