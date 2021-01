Crisi di governo: mandato esplorativo a Fico, le possibili mosse di Renzi (Di sabato 30 gennaio 2021) Crisi di governo: le consultazioni al Quirinale hanno fatto emergere un dato incontrovertibile: l’unico modo per uscire dallo stallo è ricucire lo strappo tra Italia Viva, M5S, Pd e LeU. La “missione” è stata affidata al Presidente della Camera Roberto Fico. Si annunciano difficili le trattative con Renzi, soprattutto, per quanto riguarda il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Segui Termometro Politico su Google News Crisi di governo: Renzi cerca la tripletta o si accontenta? Crisi di governo: con una metafora calcistica si può dire che Renzi sta conducendo la partita con M5S, Pd e LeU per 2 a 0. Prima ha abbandonato la maggioranza mettendo in grossa difFicoltà l’esecutivo a ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 30 gennaio 2021)di: le consultazioni al Quirinale hanno fatto emergere un dato incontrovertibile: l’unico modo per uscire dallo stallo è ricucire lo strappo tra Italia Viva, M5S, Pd e LeU. La “missione” è stata affidata al Presidente della Camera Roberto. Si annunciano difficili le trattative con, soprattutto, per quanto riguarda il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Segui Termometro Politico su Google Newsdicerca la tripletta o si accontenta?di: con una metafora calcistica si può dire chesta conducendo la partita con M5S, Pd e LeU per 2 a 0. Prima ha abbandonato la maggioranza mettendo in grossa difltà l’esecutivo a ...

matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - chedisagio : Credo non ci sia stato autogol più grosso, per @matteorenzi, di essere andato in Arabia a crisi di governo aperta. - Profilo3Marco : RT @repubblica: Crisi di governo, Mattarella chiama Fico l’esploratore per ricucire il patto con Renzi - ettore_raimondo : RT @LGmarangon: 'Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo' Risposta Crisi di governo, consultazioni, esplorazioni, incarico,… -